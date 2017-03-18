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Erkan Sözeri: Top bizi sevmedi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “İyi oynadık, kazanamadık. Top bizi sevmedi” dedi.
15:5518 Mart 2017
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Erkan Sözeri: Top bizi sevmedi

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, “Maça başlarken rakibimizin ne kadar direnç göstereceğini biliyorduk. Oyuncularımız bugün o reaksiyonu verdi. Pozisyonlarımız ve iyi oyunumuz var” dedi.

Sözeri, takım olarak üst sıralara oynadıklarını söyleyerek, “Eksiğimiz goldü. Üst sıralara oynuyoruz. Bu maç çok önemliydi. Kazanamadık ama iyi oyun sergiledik. Direkten dönen top var. Duran toplarda organizasyonlarımız güzel. Top bizi sevmedi diyelim. Rakibimize de başarılar diliyorum. Milli maç arasında Balıkesir maçı var o maça hazırlanacağız. O maçı inşallah galibiyetle kapatırsak yerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Geldiğimiz seviye çok güzel. Maç maç düşüneceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler
Erkan Sözeri Ümraniyespor
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