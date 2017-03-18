Erman Toroğlu’ndan yıllar sonra gelen itiraf: Dört sene silahla gezdim

Türkiye'nin ünlü futbol yorumcularından Erman Toroğlu, özel hayatı ile ilgili yıllar sonra çok önemli bir itirafta bulundu.

Erman Toroğlu, CRI TÜRK FM'de Hayri Hiçler'in hazırlayıp sunduğu Süper Spor Saati programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu son haftalarda Süper Ligde teknik direktör olarak başarılara imza atan Sergen Yalçın hakkında ilginç tespitlerde bulunarak, “Sergen tipindeki adamlar, eylem yaparlar; çünkü bunlar hırslı adamlar. Ben Sergen’i çok iyi tanımıyordum, ben Sergen’le TRT’de 3 ay falan program yaptım. O zaman yakından tanıdım. Kader arkadaşlığı yapınca daha iyi tanıyorsun. Sergin değişik bir adam, çok zeki bir adam. Sergen, kendisiyle ilgili olayları başkalarına tasdik ettirmek isteyen bir adam. ‘Ben çok iyi yorumcuyum, ben çok iyi antrenörüm, ben çok iyi futbolcuyum’ diyen adam tipi değil. Sergen, ‘Ya bu Sergen bayağı iyi be, bu adam iyi bir teknik direktör, iyi bir futbolcu olacak’ dedirtecek bir adam. Bunu çözememişler” diye konuştu. Erman Toroğlu, hakemliğinin son döneminde Gürcülerin kendisini vurmak istediğini açıkladı.

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“Ben Sergen’i beğeniyorum”

Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'ın milli takımda teknik direktör olma konusundaki düşünceleriyle ilgili de, “Sergen, ‘Ben milli takım teknik direktörü olacağım' desin, ertesi gün kellesini koparırlar Türkiye’de. Bir gün Sergen bana dedi ki, ‘Ben öyle aşağılarda çok gezmek isteyen bir adam değilim. Bir an evvel yukarılara çıkıp, en üst düzeyde büyük takımları çalıştırmak istiyorum. Benim teknik direktörlük anlayışım bu. Ben bu işte iyi bir yere gelirken öyle 10 sene bekleyemem ya gelir yaparım ya da çeker giderim'. Bana göre milli takım sorumluluğu ona verildiğinde, Sergen bunu yerine getirir. Sergen düzgün bir adam, ben çok adamla çalıştım. 15 sene çalıştığım, sağı solu oynayan adamlar oldu, o yüzden ben Sergen’i beğeniyorum” dedi.

“Türkiye’de futbol çok kötü yönetiliyor”

Erman Toroğlu, Türkiye'de futbolun çok kötü yönetildiğini ve bunun tek sorumlusunun hakemlerin olmadığını savundu. Toroğlu, “Hakemler zurnanın son deliği, Türkiye’de futbol çok kötü yönetiliyor. Aslında bu işin esas sorumluları önce yöneticiler, sonra gazetecilerdir, hakemler en son gelir. Maç satan hakemler varsa, tamam; ama maç satan hakemlerin çoğu yok oldu. Ben zaten maç satan hakemler yüzünden bu aleme geldim” açıklamasında bulundu.

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“Gürcüler beni vurmaya geldi!”

Kendi hayatı ile ilgili çok önemli bir açıklamayı ilk kez kamuoyu paylaşan Toroğlu, şunları söyledi:

“Gürcüler beni vurmaya geldiler, ben dört sene silahla gezdim. Hakemliğin son yıllarında silahla gezdim, bende silah vardı, silah ruhsatı aldım. Sonra ben Doğruyol Partisi’nden milletvekili adayı olunca, Gürcüler Süleyman Demirel’i severlermiş, beni vurmaktan o zaman vazgeçtiler.”

“Video hakem uygulaması başarısız olur”

Erman Toroğlu, futbol maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar ile ilgili olarak uygulanması tartışılan video hakem uygulamasının verimli olmayacağını iddia ederek, “Video hakem uygulaması güzel de arabayı nereye koyacaklar. Arabayı stadın içine koysalar, arabayı devirirler. Bu durumda videocu ne oldu? Yaralı! O iş o kadar kolay değil. Videocu nereden biliyor bu işi? Ben eski hakemleri görüyorum, onlar bilemiyorlar. Videocu nasıl bilecek?” ifadelerini kullandı.