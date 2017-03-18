Ersun Yanal’dan şampiyonluk mesajı

Trabzonspor'un teknik patronu Ersun Yanal, takımı gelecek sezon şampiyonluk hedefine yürüteceklerini ve bunun için hazırlandıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon zirve yarışı yapacaklarını söyledi. Takımı gelecek sezona hazırladıklarını ifade eden Yanal, taktiksel planlarının tuttuğunu dile getirdi.

Yanal, “Oyun içindeki üstünlük pozisyon, oyun oynama, rakibe karşı yaptığımız planların tutması. 10 kişi kalana kadar önde oynadı takım. Oyuncularıma taktiksel disipline bağlı kaldıkları için tebrik ediyorum. Bugün bir ilk yaşadık. Trabzonspor başka bir kulvarda koştu. Bu kulvar önümüzdeki Trabzonspor’un hedefi yolunda bir tutumdu. Taraftarları stadı doldurdukları için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası önemli. Bu takım belirli bir misyonu üstlenecek ve zirvenin yarışçısı olacak. Bunu hedefliyoruz. ” diye konuştu.

Rakiplerinin oyununu da öven Yanal, “Galatasaray takımı bugün eksikleri olsa da çok iyi mücadele ettiler. Bizim baskılarımızın olduğu biz zaman da iyi karşılık verdiler ve bu da futbolu güzelleştirdi. ” dedi.