Euroleague’de temsilcilerimiz yüzleri güldürdü

Euroleague’in 26. haftasında temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş rakiplerini devirerek 4'te 4 yaptı!

Euroleague'in 26. haftası Türk takımları açısından güzel geçti. 4 Türk ekibi oynadıkları 4 maçtan da galip ayrıldı. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 92-87 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu galibiyetle play-off şansını sürdürdü.

FENERBAHÇE, ALMANYA’DA GÜLDÜ

Fenerbahçe de Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 83-78 galip ayrılarak, bu sezonki 17. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe böylece yaklaşan play-offlarda üst taraftaki yerini sağlamlaştırdı.

ASLAN, YUNANİSTAN’DA DEVİRDİ

Galatasaray Odeabank Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, devreye 48-35 geride girmesine rağmen, rakibini 80-71 mağlup etmeyi başardı. Darüşşafaka Doğuş ise evinde mücadele ettiği İspanyol ekibi FC Barcelona Lassa'yı 67-56 yendi.

BU SEZON İKİNCİ KEZ

Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe, Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş, bu sezon Eurolegue'de ikinci defa hepsi bir haftada rakiplerini mağlup etmeyi başardı. 4 Türk takımı daha önce de ligin 24. haftasında rakiplerini mağlup etmişti.