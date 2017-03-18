Fenerbahçe ligi bıraktı

Oktay APAYDIN yazdı....

Fenerbahçe dün akşam ligde oynadığı en kötü oyunuyla taraftarı çıldırttı. İlk yarıda bulduğu tesadüfi golle umutlanan Fenerbahçe, Konyaspor önünde mağlubiyetten kurtulamadı. Lens'in olmadığı kadro tam anlamıyla sefilleri oynarken, şampiyonluktan da iyice koptu. Avrupa macerası da korkarım bu oyunla tehlikeye girdi. 10 hafta var ama benim bu takımdan umudum yok.

Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor elbette. O yüzden de maça Fenerbahçe yarı sahasında baskı yaparak başladı. Çünkü rakibinin geriden top yapamadığını ve oyun kuramadığını biliyordu. Buna bir de sahanın etkisiz isimleri olarak anılan Ozan, De Souza ve Neustadter'i de eklersek Konya beklediğinden çok daha kolay sonuca ulaştı. Hele atılan ilk Konya golü var ki, o paslaşmaları dikine oyunu taraftar gibi Fener defansı da seyretti. Skertel'in 35 metre sürüp vurduğu topu önde yakalanan kaleci Serkan elinden kaçırınca Fenerbahçe umutlanır gibi oldu. Ama santrayla beraber kalesinde 2. Konya golünü buluverdi. Bu golden iki dakika sonra ise Konya'nın şutu üst direkte patlarken; Fenerbahçe takımına aslında ‘Kırmızı Alarm' veriliyordu da teknik kadro ve futbocuların bu umurunda değildi. Bu olumsuz gidişe Fernandao'nun ciddi biçimde sakatlanması eklenip yerine Van Persie girince zaten bir şey oynamayan Fenerbahçeli oyuncular “Maç bitse de gitsek” havasına büründü.

KONYA 3'LEDİ

İkinci yarı başından itibaren topu ayağında tutan Konyalı oyuncular Ömer Ali'nin sert şutuyla Fenerbahçe'yi üçledi. Advocaat 70. dakikaya gelirken Volkan Şen'i alıp Neustadner'i çıkardı. Topal stoper geçti ama iş işten çoktan geçmişti. Sow ile Fenerbahçe 2.golü bularak yeniden umutlandı ama bu dakikadan sonra doldur boşaltlara umut bağlayan “Bari bir puan alalım” havasına bürünen Fenerbahçe bu amacına da ulaşamadı. İç sahada 15 maçta tek puan bile vermediği Konyaspor karşısında gerçekten mağlubiyeti hak eden bir oyunla üç puanı bırakan sarı-lacivertliler sahadan boynu bükük ayrıldı. Son sözüm de son anda yine bir fırsatı harcayan Van Persie'ye olsun. Bence o artık iyi bir emekli futbolcu olmalı.