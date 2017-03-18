Galatasaray’a Senegalli golcü

Galatasaray'ın scout ekibi, Sion’un Senegalli forveti Konate'yi önerdi, Teknik heyet olumlu karşıladı. İsviçre ekibinde 26 maçta forma giyip 11 kez ağları sarsan 23 yaşındaki golcü konusunda yönetim girişimde bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması şimdiden başladı. Scout ekibi, yaptığı çalışmalar sonucu teknik heyete bir golcü ismi verdi. Sarı-kırmızılılara önerilen futbolcu, Sion'da forma giyen Moussa Konate oldu. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Senegalli golcü için yönetim, girişimlere başlıyor. Bu sezon 26 resmi maçta 11 kez ağları sarsıp 6 da asist yapan Moussa Konate, 17 gole direkt katkıda bulundu. 23 yaşındaki oyuncunun 2018 Haziran'a kadar İsviçre ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. 1.83 boyundaki Senegalli forvetin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon 750 bin Euro. 23 kez Senegal Milli Takım formasını da giyen Konate 8 gol kaydetti.

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GÜNDEME DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Sigthorsson gönderildiğinde Galatasaray'da, ara transfer döneminde, Moussa Konate'nin ismi bir kez daha gündeme gelmişti. Ancak yapılan girişimlere rağmen o dönemde bu transfer gerçekleşmemişti.