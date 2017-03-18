Galatasaray’a Senegalli golcü

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması şimdiden başladı. Scout ekibi, yaptığı çalışmalar sonucu teknik heyete bir golcü ismi verdi. Sarı-kırmızılılara önerilen futbolcu, Sion'da forma giyen Moussa Konate oldu. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Senegalli golcü için yönetim, girişimlere başlıyor. Bu sezon 26 resmi maçta 11 kez ağları sarsıp 6 da asist yapan Moussa Konate, 17 gole direkt katkıda bulundu. 23 yaşındaki oyuncunun 2018 Haziran'a kadar İsviçre ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. 1.83 boyundaki Senegalli forvetin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon 750 bin Euro. 23 kez Senegal Milli Takım formasını da giyen Konate 8 gol kaydetti.
GÜNDEME DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ
Sigthorsson gönderildiğinde Galatasaray'da, ara transfer döneminde, Moussa Konate'nin ismi bir kez daha gündeme gelmişti. Ancak yapılan girişimlere rağmen o dönemde bu transfer gerçekleşmemişti.