Galatasaraylı futbolcu Trabzon deplasmanına gitmek istemedi!

İğneyle oynadığı Gençlerbirliği maçı sonrası, “Bu acı çekilecek gibi değil. İyileşmeden iğneyle oynamam” diyen Aurelien Chedjou, kadroda yer almadı.

Ayağındaki topuk dikeni nedeniyle Galatasaray'ın geçen hafta son dakika golüyle 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçına iğne olarak çıkan Aurelien Chedjou bu kez aynı fedakarlığı yapmadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Igor Tudor'un devre arasında sert uyarılarda bulunduğu Chedjou, maç sonrası takım arkadaşı Carole'e, “Ben acı içinde oynuyorum, bir de üstüne bu lafları işitiyorum. Bir daha iğneyle oynamam. Bu acı çekilecek gibi değil. İyileşmeden bir daha oynamayacağım” diye dert yanmıştı.

Chedjou, ağrılarının devam ettiğini belirterek Trabzon'da oynayamayacağını bildirdi. Tudor da Kamerunlu stoperi kadroya almadı.