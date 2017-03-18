Kayserispor 3-4 Gaziantepspor / Maç özeti

Ligde altı maçtır yenilmeyen Kayserispor, Gaziantepspor karşısında boyun eğdi. 7 gollü mücadelede kazanan Gaziantepspor oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor’un serisini Gaziantepspor bitirdi. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi Gaziantep temsilcisi 4-3 kazandı.

Nabil Ghilas attığı 3 golle yıldızlaştı. Konuk takımın diğer golü de İlhan Parlak’tan geldi.

Kayserispor ise Umut Bulut ve Deniz Türüç (2) ile skorlar buldu. 6 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, bu skorla seriye son verdi.

Sarı-kırmızılı takım bu skorla birlikte 27 puanda kaldı. Gaziantepspor ise 19 puana yükseldi.

Kayserispor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Gaziantepspor ise teknik direktörsüz kalan Osmanlıspor deplasmanına gidecek.

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