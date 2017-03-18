Kemal Özdeş hedef büyüttü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "5. sıradaki takımla 3 puan fark var. Bizim için 5. sıraya oynamak daha ulaşılabilir hedef gibi duruyor" dedi.

Ligin 25. haftasında Kasımpaşa, evinde Osmanlıspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, “Mutluyum bugün kazandığım için. İç sahadaki iyi oyunumuz ve iyi skorlar devam ediyor. Ligin ikinci yarısında 9 haftada önemli puanlar topladık. İlk yarıda 1-0 önde başladık daha sonra daha rahat oynayıp skoru artıracakken birbirine benzer gollerle geriye düştük. Ardından oyunu oturttuk ve ikinci yarıda daha doğru oynadık. İstediğimiz golü de bulduk. Skoru da artırabilirdik. Bugün oyunun bütününe baktığımızda istediğimiz oyunu oynamak önemliydi. Beşinci sıradaki takımla 3 puan fark var. Bizim için 5’nci sıraya oynamak daha ulaşılabilir hedef gibi duruyor. Oyuncularım çok sıkı maç periyotundan geçti. Milli maçın ardından kupada Rize ve ardından Konya ile oynayacağız. Umarım bu çıkışımızı sürdürürüz. Taraftarımıza armağan ediyorum bu galibiyeti” diye konuştu.