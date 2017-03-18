Kocaman ders

Konyaspor ileride basarak başladı maça. Orta alanı eline geçirdi, ikili mücadelelerden galip çıktı, dönen topları da aldı. Defansını sağlam tutup rakip oyuncularını iyi kapattı ve top göstermedi Fenerbahçe'ye. Konya'nın hocası Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de hocayken neden sarı-lacivertli ekibi böyle oynatmıyordu? Fener'in futbolu zevk vermiyordu. Şimdi Fenerbahçe'ye dönerse Aykut hoca Konya'nın oynadığı gibi oynatabilecek mi bu takımı?

Gelelim oyuna. Fenerbahçe'de bir Neustadter var, futbolcu desem olmaz, oyuncu desem olmaz, kazma, kalas, sepet desem olmaz. Hepsi bir işe yarıyor, bu adam hiçbir işe yaramadığı gibi golleri de yediriyor takımına. Bu adam hiç mi bilmiyor faul yapmasını, kademeye girmesini, ıska geçmemesini.

Fenerbahçe, orta alanda pas yapamadı, organize, bilinçli ataklarla ileri de çıkamadı. Ozan'ın ismi vardı kendisi yoktu sahada! Hasan Ali formsuz, Alper hevessiz, Aatıf güçsüz. Zoraki ileri çıkan Josef ile Mehmet Topal'ın gayretleri yeterli olmuyor tabi. Bajic'i ve Milosovic'i tutamadı Fenerbahçe. Aykut hocanın sorumluluğu daha da çok arttı. Artık Konyaspor'un bu oynadığı güzel, gollü futboldan sonra Fenerbahçe taraftarlarının Aykut hocadan ümitleri, beklentisi üst seviyeye çıktı.

Ne kadar garip bir durum değil mi? Ne hale düşürdü Advocaat Fener takımını! Değişiklerle Volkan'ın, Sow'un oyuna girişi, Van der Wiel'in etkili oyunu Fenerbahçe'ye hareket getirdi. Onlara Van Persie de katılsa en azından 11'e 11 oynanırdı maç. Aslında defansta Kjaer, ofansta da Lens yoksa Fenerbahçe de yokları oynuyor. Bir de başka bir tarafı var, o hepten beter bir durum. Tribünlerde bir avuç taraftar yoktu. Fenerbahçe'nin formasının bile stadın yarısını doldurması gerekirken, o kadar az taraftarın maça gelmesi içler acısı.

Volkan Şen ve Van Persie'nin son dakikalarda kaçırdığı goller, puandan etti Fenerbahçe'yi. Hele Volkan Şen'in kaçırdığı. Boş kaleye topu atamadı. Verilen şansı bu kadar kötü kullanan başka oyuncu yoktur herhalde…