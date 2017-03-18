Lens’siz bu kadar

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman ile Dirk Advocaat'ı karşı karşıya getiren 90 dakikanın sonucunu herkes merakla bekliyordu. Alan savunmasını ön planda tutarak rakibi durdurmayı öncelikli olarak düşünen iki hocanın birbirlerini nasıl çözeceği merak konusuydu. Teknik adamlar hamle yapmadan bireysel hatalar devreye girdi.

Fenerbahçe, geçen hafta Alanyaspor'u yenerken Alper ve Mehmet Topal'a methiyeler düzmüştük. İki futbolcunun dün yaptığı 2 hata Bajic'in 2 golü olarak Fabiano'nun koruduğu ağlara takıldı. Martin Skrtel'ın elini kolunu sallaya sallaya rakip alana geçip attığı şut, Konyaspor savunmasının ve kalecisinin maçta yaptığı ilk hataydı.

Lens olmadığında Fenerbahçe hücumda organize olamıyor. İlk yarıda Ozan döküldü. Alper vasatın altındaydı. Mehmet ve Josef zaten o işleri yapacak isimler değil. Haftalardır forma giymeyen Van der Wiel'in bindirmeleri olmasa Fenerbahçe rakip ceza sahasına giremeyecek durumdaydı ilk yarıda.

Konyaspor, ikinci yarının başında farkı 2'ye çıkarınca kendi yarı alanına iyice çekildi. Fenerbahçe rakip alanda baskı kursa da bir türlü boş alan bulamadı. Tribünlerin yuhalamasına rağmen Fenerbahçe adına sahanın en iyisi olan Aatif takımı organize etmeye çalıştı. Sow'un golü umutlandırdı.

Volkan Şen kötüydü. Van Persie dün yine döküldü. Hollandalı artık Fenerbahçe kariyerini kafa olarak noktalamış. Fernandao'nun sakatlığı bence puan kaybından daha üzücü. Ancak Van Persie'nin durumunu da görünce, Fenerbahçe'nin sezon sonunda nerede olacağını Sow'un performansı gösterecek gibi duruyor.