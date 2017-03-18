Levent Şahin: Takımı ligde tutmaya çalışacağız

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, “En iyi sonuçları alıp takımı ligde tutmaya çalışacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adanaspor evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adanaspor 2-1 kazandı.

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Akhisar Belediyespor maçının ardından konuşmasından, “Her iki takım oyuncularını da gösterdikleri mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Maçta dönem dönem iyi oynadık. Sadece bazı bölümlerde iyi oynamadık. Bazı maçlarda iyi oynayıp kaybederken bazı maçlarda da kötü oynayıp kaybettik. Bu maçta bizim için sonuç önemliydi. Geriye dönük 5 haftalık bir süreç var. Bu sonuç bundan sonraki 9 maçlık bir periyotta bize moral motivasyon açısından iyi gelecektir diye düşünüyorum. Geçen hafta 30 puana ortaktık, şimdi de 27 puana ortağız. En iyi sonuçları alıp takımı ligde tutmaya çalışacağız. Maç içinde bir gerginlik oldu, rakip puan alsa fark açılacaktı. Bu maçı unutup iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Bana göre hiç bir maç seyircisiz oynanmamalı. Seyirci oyunu güzelleştiren, renk katan en önemli faktör diye düşünüyorum” dedi.