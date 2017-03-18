Manisaspor 0-2 Yeni Malatyaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı lider Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig’de Manisaspor sahasında liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 50’ye yükselten Evkur Yeni Malatyaspor liderliğini perçinlerken, 24 puanda kalan Manisaspor ise ateş hattına biraz daha yaklaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sezer’in hatalı pasında topu kapan İsmail Haktan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

14. dakikada İrfan’ın kullandığı serbest atışta arka direkte Murat Akça topa kafayı vurdu, sonuç gelmedi.

16. dakikada Pereira sağdan ortaladı, Dialiba’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

55. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor golü buldu. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Pereira’ının şutunda kaleci İsmail Şahmalı topu elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Eren golü attı: 0-1.71. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında fark 2’ye çıktı. Sedat’ın soldan kullandığı korner atışında Sezer şutunu çekti. Kaleci İsmail Şahmalı’dan dönen topu yine Eren tamamladı: 0-2.

83. dakikada Erman’dan topu kapa Dialiba sert vurdu, kaleci İsmial Şahmalı 3’üncü gole izin vermedi.84. dakikada sol kanattan Ufuk’un ortaladığı topa Perovic kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.