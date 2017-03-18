MB Uşak’a 500 binlik destek

Uşak Belediyesi kentin gururu olan Muratbey Uşak Basketbol Takımı’na desteklerini sürdüyor.

Lig'in en düşük bütçeli takımlarından biri olan Muratbey Uşak'a desteklerini sürdüren Uşak Belediyesi takıma 500 bin TL. prim desteğinde bulundu. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde basketbol takımına 743 bin TL'lik destekte bulunulmuş oldu. Başkanlık makamında gerçekleşen prim törenine Başkan Nurullah Cahan'ın yanı sıra Muratbey Uşak Basketbol Takımı Başkanı Ömer Özden, Genel Menajeri Fatihhan Erdoğan ve oyuncular katıldı.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Muratbey Uşak Basketbol takımının iyi yerlere gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Şehrül Emin olarak takımımızın her zaman yanındayız” dedi. Cahan, “Takımımız hafta içinde oynadığı Avrupa Kupası maçı ile genel olarak güzel bir neticeyle kupa macerasını sonlandırdı. Elenmemizden üzüldük tabi, ama Avrupa’da ilimiz takımının ilk 8'e girmiş olması bizlere gurur verdi. Artık lige bakıyoruz. Pazar günü de Karşıyaka ile maçımız var. Takımımıza bu müsabakada başarılar diliyorum. Bizde Uşak Belediyesi olarak takımımızın yanında olduğumuzu her daim söylüyoruz ve bunun neticesinde bugün takımımıza prim desteğinde bulunduk. Takım bizim takımımız. El ele gönül gönüle hareket ederek Uşak'taki spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın basketbol takımına yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Muratbey Uşak Basketbol Takımı Başkanı Ömer Özden ise, “Başkanımız, kulubümüz adına elinden geleni yapıyor ve desteklerini her geçen yıl artırıyor. Avrupa'da geçen yılki başarımızın üstüne bir tuğla daha koyarak bu yıl çeyrek final oynadık. Avrupa kupasında çeyrek final oynayan ilk Türk takımı olduk. Önümüzdeki yıllar da hedeflerimizi katlayarak devam etmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimiz takımını iyi noktalarda izleyeceğiz” dedi.