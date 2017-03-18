Mehmet Demirkol’dan Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor'a 3-2 yenildiği maçın yazısında sarı-lacivertli yönetimi eleştirdi.

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Atiker Konyaspor’a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Fanatik gazetesinde yazdığı yazıda “Fenerbahçe’nin asıl sorunu kendi saha avantajını kullanamaması” değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen`den Aziz Yıldırım`a tepki: Anahtar teslim bırakacaksınız Spor Toto Süper Lig 25.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından NTVSpor ekranlarında Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

İşte Mehmet Demirkol’un, Aziz Yıldırım ve yönetimini eleştirdiği Fenerbahçe – Atiker Konyaspor maçı yazısı:

“Aziz Yıldırım yönetimi sezon başında Türkiye'ye gelmesi konusunda Advocaat'ı ikna etmek için kısa zamanda çok uğraştı. Sözler verdi. Ekibini kabul etti. Hocanın takımı tam olarak tanımadığını bilerek ikna ettiler. Ve ona şunu söylediler: Bak! Takımla çalış, gör… Devre arasında istediğin oyuncuları yollayacağız, istediğin oyuncuları alacağız…

Advocaat'ın anlatımıyla sonuç:

– ‘Yönetimimizin tüm iyi niyetli çalışmalarına ve uğraşlarına rağmen Ekici'yi bile alamadık'– Takım bana anlatıldığı gibi değilmiş…– Fenerbahçe'de oynayamayacak bir çok oyuncu var kadroda…

Advocaat planı

Buna rağmen zor geçen 7 haftanın sonunda bir plan buldu Advocaat. 2. bölgeye kadar bekle, sonra baskılarla hızla çık. Direkt oyun… Bu işe yaradı. Fenerbahçe mucizevi biçimde potaya girdi. Sonra Kayseri maçının ardından Advocaat hayretler içinde (ya da öyle görünerek çıktı kameraların karşısına):

-Salih ve Fernandao neden önde baskı yaptı anlamadım. Onlara şimdi soracağım taktiğimiz bu değildi. Acaba neden böyle yaptılar?

Bilmem. Sizce neden yaptılar? Herhalde birileri söyledi.

Sonra yönetimden Emenike ve Van der Wiel'e af. Sonra Krasnodar'dan alın size Emenike 11'i… Bu sene Türkiye'nin bir numaralı Fenerbahçe yorumcusu Advocaat'tır. 2 numarayı tartışırız. Bizlere söyleyecek hiçbir şey bırakmadı. Ve Fenerbahçe gerçeğini bütün çıplaklığıyla anlattı. Anlamayı isteyene.

Yeni hocaya merhaba

Fenerbahçe dün akşam bir şekilde yeni hocasına ‘merhaba' maçına da çıktı. Aykut Hoca önde baskıyla Fenerbahçe'yi bitirdi. O sadece bir teknik adam değil. 3 Temmuz Kahramanı. Bir seçim yaptı. O gün ‘ben bırakıyorum' da diyebilirdi. Çünkü yıllarca ‘etik' demiş başka bir şey dememiş… Ama öyle yapmadı. ‘Ben bu şampiyonluğun arkasındayım' dedi, kaldı. Bu adam geri dönüyor. Tribünler boş. Neden? Çünkü tribün biliyor. 5 kez istifa etmiş, 6 kez dönmüş Başkan ‘ben burada olduğum sürece Aykut bu kapıdan giremez' demiş. Ama yine gelmiş.

Belki Pereira gelecek

Bu adam bile heyecanlandırmıyor. Çünkü biliyorlar, ortada bir vizyon yok. Dün Advocaat'a verilen sözler bugün Aykut Kocaman'a veriliyor. Yarın Advocaat'a saydırılacak. Sonra belki Pereira gelecek. Sonra yine gidecek. Belki sıra Lorant'ın döneceği güne de gelecek. Çünkü vizyon bu.