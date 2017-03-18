Mustafa Ati Göksu: Daha fazla mücadele etmeliyiz

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, “Bu mücadeleden daha fazla mücadele etmeliyiz” dedi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak futbolcularını ettikleri mücadeleden dolayı kutlayan Bandırmaspor Teknik Direktörü Musta Ati Göksu, “Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Bir puanı deplasmanda aldığımız için mutluyuz. Seyircimiz her zaman arkamızda. Bu destekleri devam ettiği sürece Bandırmaspor düşmeyip daha yukarılara tırmanacaktır” dedi.

Göksu, milli takım arasını verimli bir şekilde değerlendireceklerini aktararak, “Bu mücadeleden daha fazla mücadele etmeliyiz. Milli takım arasında daha çok çalışıp daha üst sıralara çıkmak için mücadele etmeliyiz. Bunu başaracak güçteyiz. Bundan sonra puan ve puanlar alacağız diye düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimizin verdiği sözler var. Söylediklerimiz umarım yerine gelir ve düşme kelimesini hiç kullanmayız” şeklinde konuştu.