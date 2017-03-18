Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor’dan istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldukları maçtan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonunun başında Osmanlıspor’un başına geçen Mustafa Reşit Akçay, alınan kötü sonuçların ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Geçen sezon Ankara ekibini ligde 5. yapan ve Avrupa’ya götüren Akçay, UEFA Avrupa Ligi’nde de Osmanlıspor’a tarihi günler yaşatarak 3 eleme turu ve grupların ardından Son 32 Turu’na taşıdı.

Akçay, son 9 haftada sadece Adanaspor’u 5-1 mağlup edince kötü sonuçların önüne geçemedi. Tecrübeli futbol adamı, Kasımpaşa’ya 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından şu sözlerle birlikte istifasını duyurdu:

“İyi oynadığımızı düşündüğüm bir maçtı. Ölü toptaki sorunlarımız devam etti. Bu ister istemez saha içerisindeki ruhsal yapımızı yaraladı. Oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bazen iyi sonuçlar alamayabilirsiniz.

Şu andan itibaren de kulübümün gelecek sezon planlamasını yapabilmesi için görevimden ayrıldığımı belirtmek istiyorum.”