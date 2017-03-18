Olcay Şahan: Takımı gelecek sezona hazırlıyoruz

Trabzonspor futbolcu Olcay Şahan, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendi. Maçtan sonra bordo mavili futbolcu Olcay Şahan, önemli açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Galibiyet serisini devam ettiremedik ama gol yememe serisini Galatasaray karşısında devam ettirmek istedik. 1. dakikadan itibaren bugün sadece Trabzonspor ve taraftarı vardı. Son yıllarda görmediğimiz bir atmosfer vardı. Stadımız tam kapasite doluydu. İnşallah böyle devam ederiz. İkinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor görünüyor. Bu takımı gelecek sezona hazırlıyoruz. Hocamız ve başkanımız hazırlıyor. İnancımız böyle olursa gelecek sezon çok farklı bir Trabzonspor izlettireceğiz.”

“HOCAM BANA ÇOK DESTEK OLUYOR”

“Hocam çok konuşuyor benimle. Bana çok destek veriyor. O yüzden her şey daha kolay ve rahat oluyor benim için. Özgüvenimi arttırdı hocam. Ben de böyle bir takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum.”