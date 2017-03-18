Osman Özköylü: Oyuncularıma güveniyorum

Altınordu’yu deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, iyi oynadıkları maçtan ileriye dönük kendilerine güç verecek bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu'ya konuk olan Samsunspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok keyifli ve güzel bir maç oynadıklarını kaydederek, “Oyuncularımız, maçı kazanmaya dönük hamlelerimizi kolaylaştırdı. Genç ve diri bir rakip karşısında böyle oyun oynamak çok güzel. İlk 25 dakika çok iyi oynadık ve rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı kalemizde 2 tane tehlikeli atak oldu. Bunları yapmamamız gerekiyordu. Belli bir yorgunluk oldu, ona hak vermek lazım. İleriye dönük bize güç verecek bir galibiyet oldu” dedi.

Oyuncularını bugünkü gayretli ve coşkulu oyunlarından dolayı kutladığını söyleyen Özköylü, “9 tane daha zor maç oynayacağız. Zor bir ligde oynuyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan ilerlemek istiyoruz. Bu konuda oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.