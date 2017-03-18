Ozan Tufan ve Aatıf’a tepki!

Lige erkenden havlu atan Fenerbahçe'de işler hiç de istenildiği gibi gitmiyor. Yönetim kadar futbolcular da hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Uzun süredir performansını bir kademe olsun yükseltemeyen Ozan Tufan ve 2 ay sonra ilk kez Kadıköy'de bir maça çıkan Aatif Chahechouhe tribünlerden tepki gördü. Son olarak 15 Ocak'taki Adana maçında seyircisi önünde boy gösteren ve bu karşılaşmada ıslıklanan Aatif, daha sonra oynanan 5 iç saha karşılaşmasında formasından uzak kalmıştı. Özellikle ilk yarıda topu ayağına her aldığında iki futbolcu ıslıklandı. Ozan 46'da yerini Sow'a bırakarak kenara alındı.
FABIANO TUTMADI
Öte yandan kaleci Volkan Demirel'in sakatlığının ardından eldivenleri giyen Fabiano, Fenerbahçe'ye merhem olamadı. Ligde 4 maçtır kaleyi koruyan Brezilyalı file bekçisi kalesinde 6 gol gördü. Maç başına 1.5 gol ortalaması ile oynayan Fabiano, performansı ile eleştiri konusu olmaya başladı.