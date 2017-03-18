Ozan Tufan ve Aatıf’a tepki!

Son olarak 15 Ocak’ta oynanan Adanaspor maçında Kadıköy’e çıkan Aatif ile performansı hayal kırıklığı yaratan Ozan Tufan, dün tribünler tarafından ıslıklarla protesto edildi.

Lige erkenden havlu atan Fenerbahçe'de işler hiç de istenildiği gibi gitmiyor. Yönetim kadar futbolcular da hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Uzun süredir performansını bir kademe olsun yükseltemeyen Ozan Tufan ve 2 ay sonra ilk kez Kadıköy'de bir maça çıkan Aatif Chahechouhe tribünlerden tepki gördü. Son olarak 15 Ocak'taki Adana maçında seyircisi önünde boy gösteren ve bu karşılaşmada ıslıklanan Aatif, daha sonra oynanan 5 iç saha karşılaşmasında formasından uzak kalmıştı. Özellikle ilk yarıda topu ayağına her aldığında iki futbolcu ıslıklandı. Ozan 46'da yerini Sow'a bırakarak kenara alındı.

Atiker Konyaspor`un Kadıköy`de ilk galibiyeti Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, bu zorlu deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Daha önce 16 kez bu sahaya çıkan Konyaspor, ilk kez galibiyete uzanmayı başardı. İlgili Haberi Oku

FABIANO TUTMADI

Öte yandan kaleci Volkan Demirel'in sakatlığının ardından eldivenleri giyen Fabiano, Fenerbahçe'ye merhem olamadı. Ligde 4 maçtır kaleyi koruyan Brezilyalı file bekçisi kalesinde 6 gol gördü. Maç başına 1.5 gol ortalaması ile oynayan Fabiano, performansı ile eleştiri konusu olmaya başladı.