Rıdvan Dilmen’den canlı yayında büyük gaf!

Lukas Podolski'nin milli takımı bırakma kararını unutan Rıdvan Dilmen, "Podolski Almanya Milli Takımı için kendini hazırlıyor" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lukas Podolski’yi eleştirirken büyük gafa imza attı. Lukas Podolski’nin Almanya Milli Takımı’na veda ettiğinden bihaber olan Dilmen, “Podolski Almanya Milli Takımı’na diri tutmak için hazırlıyor kendini.” diye konuştu.

Milli takıma veda ettiğini açıklayan Podolski, 22 Mart 2017’de oynanacak olan İngiltere maçında milli formayı son kez giyecek.

Taraftarın Podolski’den çok şey beklememesi gerektiğini ifade eden Dilmen, Lige 16 hafta kala senin santrforun transfer olmuş. Podolski Türkiye’de zaman geçiriyor şimdi. Japonya’ya hazırlıyor kendini. Top gelirse 1-2 vurur. Podolski Almanya Milli Takımı’na diri tutmak için hazırlıyor kendini” diye konuştu.

Tudor’un takımda yaptığı radikal değişiklikleri eleştiren Dilmen, “Çocukken annene, ‘Koşmaya gidiyorum’ mu diyorsun, ‘Top oynamaya gidiyorum’ diyorsun. Galatasaray top oynamalı”. Galatasaray’da fizik anlamında hep kötü bir takım vardı. Relaks bir teknik direktörden sert bir teknik direktöre geçtiler. Kazandığı 2 maç dahil olmak üzere hiçbir maçı hak etmedi Galatasaray. Bu oyunculara uygun sistem yapacaksın. Antrenman temposu, taktiksel anlamlarda böyle sert dönüşler olmaz.” ifadelerini kullandı.