Sait Karafırtınalar: Oynadığımız en kötü futboldu

TFF 1. Lig’in 25. haftasında lider Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisaspor’u Eren Tozlu’nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Sezon başından beri ligde kötü günler geçiren Manisaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olarak, tehlike bölgesinden uzaklaşamadı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Maçın değerlendirilecek bir tarafı yok. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Geldiğimiz 7. haftadan beri oynadığımız en kötü futboldu. Oyun anlamında da pozisyon anlamında da istediğimizi yapamadık. 1-0 iken 1-1 yakalayabileceğimiz anlar oldu. Rakip de çok üstün oynayamadı ama anlayamadığım anlar yaşadık. Bundan sonra takımı en iyi şekilde toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz. Genel anlamda bir sorunumuz kalmadı. Daha cesur oynayabilirlerdi. Oyun anlayışımızda bir değişiklik olmadı. Bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor cephesi

Kendileri için çok önemli müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Bugün çok ciddi bir rakibe karşı oynadık. Rakibin son skorlarına baktığınızda farklı farklı skorları var. Geçiş oyunlarını iyi yapan kontratakta etkili takımdı. Takımı çok iyi ve doğru analiz ettik. Haklı bir galibiyet aldık. Skor daha farklı olabilirdi. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da burada ayrı parantez açmak istiyorum. Buraya gelen seyircilerimiz bizi destekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizleri hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Hepsine bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Biz maç maç emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Manisaspor'da ligde alt sıralarda inanılmaz bir mücadeleye girdi. Ligdeki 18 takımın da hedefi var. Manisaspor'a bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.