Şampiyonlar piste çıktı

İzmir’de başlayan 'Şampiyonlar Şampiyonası', otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirleyecek.

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirleyecek olan ‘Şampiyonlar Şampiyonası’, farklı branşlardan 48 sporcunun katılımı ile İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyonda bugün sıralama turlarıyla başlayan heyecanda, Volkicar yarış otomobilleri ile piste çıkan sporcular arasından en hızlı 16 isim belirlendi.

15 yıllık bir aranın ardından düzenlenen organizasyon, drift gösterileri, motosiklet akrobasi gösterileriyle de renklendi. Kariyerinde 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu kazanan Yağız Avcı'nın katıldığı yarışta ayrıca İskender Atakan, Cem Hakko, Volkan Işık ve Serkan Yazıcı gibi eski şampiyon pilotlar da piste çıkarak organizasyona heyecan kattı.

Şampiyonaya katılan usta pilotlardan Ümit Ülkü ise hem yurtiçi hem yurtdışı yarışları nedeniyle yoğun geçen bir seneyi geride bıraktıklarını kaydederek, “TOSFED yıldızını bulacak bu yarışlarda. Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İnşallah en iyi olan kazanır” dedi.

İlk kez yerli lastik

Türkiye'de pist yarışlarında ilk kez bir yerli lastiğin kullanıldığını açıklayan lastik karışım geliştirme şefi Can Özlüer de böyle büyük organizasyonlarda kendilerini kanıtladıklarını belirterek, “Artık dışa bağımlılığın önüne geçebileceğimizi gösterdik. Dünyaca ünlü lastiklerle nasıl mücadele edeceğimizi, hatta nasıl önlerine geçebileceğimizi de göstermiş olduk” diye konuştu.

Özel tasarım kupa

Yapılacak elemelerde yarışmaya hak kazanan 16 başarılı pilot, ikili eşleşmeler şeklinde koşulacak olan finaller sonunda 2017'nin Şampiyonlar Şampiyonu belirlenecek. Şampiyonlar Şampiyonu olacak sporcu, özel tasarım şampiyonluk kupası haricinde değeri yaklaşık 200 bin TL'yi bulan ödüllerin de sahibi olacak.