San Mames’te Real Madrid zaferi

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, Athletic Bilbao'yu deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü.

İspanya La Liga’da Real Madrid, San Mames Stadı’nda Athletic Bilbao’ya konuk oldu. Madrid temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Konuk takım Karim Benzema ve Carsemiro’nun golleriyle 3 puana uzanırken, Bilbao takımının teselli golü Aritz Aduriz’den geldi.

Real Madrid 65 puana yükselerek liderliğini korudu. Bilbao ise 44 puanda kaldı.

İspanya La Liga’da Real Madrid bir sonraki hafta maçında evinde Alaves’i konuk edecek. Bilbao ise Osasuna deplasmanına gidecek.

İspanya La Liga’da bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Eibar 1-1 Espanyol

Deportivo 1-0 Real Sociedad