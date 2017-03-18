Sergen Yalçın: Böyle durumlar oluyor

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantepspor'a 4-3 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazansaydık çok güzel bir yerde olacaktık. Ligde böyle durumlar oluyor. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kaybetmememiz gereken bir maçtı. Beklenen oyunu sergileyemedik. O yüzden mağlubiyet aldık. Lig uzun bir maraton. Önümüzde oynayacağımız 9 maç var. Bugün futbol şımarıklığı çok fazla vardı. Oyuncular konsantre olmakta zorlandılar. Bunu futbolculara çok anlatmaya çalıştık. Kazanmak için istekli ve arzulu olmak gerekir. Bir maç kaybettik diye dünyanın sonu gelmedi” diye konuştu.