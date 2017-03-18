Sivas’ta amatör maçta olay çıktı

Sivas'ın Divriği İlçesi'nde Amatör Lig maçında Divriği Demirçelikspor ile Şarkışla Belediyespor arasında oynanan maçta olay çıktı.

Sivas 1. Küme Amatör Lig müsabakasında 51 puanla lider olan Divriği Demirçelikspor ile 49 puanla ikinci sıradaki Şarkışla Belediyespor arasında oynanan maçta olay çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Divriği Demirçelikspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, maçın 2’nci yarısında Şarkışla Belediyespor penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Maçın son dakikalarına doğru ofsayt tartışmalarına neden olay pozisyonda konuk ekip Şarkışla Belediyespor 2-1 öne geçti.

Bu golün ardından sahada da tribünlerde de gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın son dakikalarında Şarkışla Belediyespor’dan 2, Divriği Demirçelikspor’dan da 1 oyuncu kırmızı kart gördü.

Maçın hakemi Yakup Bakır’ın maçı bitiren son düdüğünden sonra saha içi bir anda karıştı. Divriği Demirçeliksporlu futbolcular ve sahaya atlayan bazı taraftarlar hakemlere tepki gösterdi.

Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti. Olaylar sırasında Şarkışla Belediyespor’dan bazı futbolcular baygınlık geçirdi. Polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Olayların ardından hakemler ve konuk ekip kafilesi polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.