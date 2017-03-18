Son dakika: Akhisar’da Tolunay Kafkas dönemi bitti

Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, görevinden istifa etti.

Süper Lig’de bugün Adanaspor’a 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, teknik direktör Tolunay Kafkas’la yollarını ayırdı.

Basın toplantısında istifa sinyali veren Kafkas’ın yöneticilerle görüşerek istifa kararını ilettiği ifade edildi.

Kafkas maç sonunda, “Akhisarlı yöneticileri çok sevdiğim insanlar. Ama artık bir değişikliğin takıma daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Takımı maalesef istediğimiz seviyeye getiremedik. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların performansını yükseltemiyorsan şikayet etmenin bir anlamı yok. Çok emek sarf ettik, oyuncuların bir kabahati yok. İyi takım yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Adanaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.”

Osmanlıspor’da Mustafa Reşit Akçay’ın görevini bırakmasının ardından Kafkas’ın istifası ile, Süper Lig’de bir günde iki teknik adam görevini bırakmış oldu.

AKHİSAR AÇIKLADI

Akhisar Belediyespor Kulübü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Sezon başlangıcından bu güne birlikte çalıştığımız Tolunay Kafkas hocamızla karşılıklı konuşarak ve anlaşarak fesih kararı aldık. Hocamız ve ekibine katkıları sebebiyle teşekkür ediyor ve kendilerine kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bu kararın kulübümüzün hayrına olmasını temenni ediyoruz. Milli maç arasından istifade ederek en kısa zamanda yolumuza devam edeceğimiz teknik direktörümüzü kamuoyuyla paylaşacağız.”