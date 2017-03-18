THY Euroleague’de haftayı Real Madrid lider kapattı

THY Euroleague’in 26. haftasında dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Haftayı averajla İspanyol ekibi Real Madrid lider kapattı.

Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 92-87 mağlup etti. Real Madrid, Panathinaikos Superfoods'a 88-82, CSKA Moskova da Baskonia deplasmanında 79-78 mağlup oldu. Darüşşafaka Doğuş evinde FC Barcelona Lassa'yı 67-56, Fenerbahçe de deplasmanda Brose Baskets Bamberg'i 83-78’lik skorla geçti. Galatasaray Odeabank ise Yunanistan'da Olympiakos'u 80-71 yendi.

Lider Real Madrid

Euroleague'de 26 hafta geride kalırken Real Madrid liderliğini sürdürüyor. Madrid'i averajla ikinci sırada CSKA Moskova ile 3. sırada bulunan Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4, Anadolu Efes 8, Darüşşafaka Doğuş 9 ve Galatasaray Odeabank ise 13. sırada tamamladı.

THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Anadolu Efes: 92 – Maccabi FOX Tel Aviv: 87

Panathinaikos Superfoods: 88 – Real Madrid: 82

Brose Baskets Bamberg: 78 – Fenerbahçe: 83

EA7 Olimpia Milano: 71 – Kızılyıldız: 78

UNICS Kazan: 80 – Zalgiris Kaunas: 82

Darüşşafaka Doğuş: 67 – FC Barcelona Lassa: 56

Olympiakos: 71 – Galatasaray Odeabank: 80

Baskonia: 79 – CSKA Moskova: 78