Trabzonspor – Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında son haftaların formda takımı Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk ediyor… Medical Park Arena’da saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor.

Ligde son oynadığı maçta İstanbul’da Gençlerbirliği’ni mağlup eden Galatasaray’da teknik direktörü Igor Tudor tarafından belirlenen 18 kişilik kadroya sakatlıkları süren Aurelien Chedjou, Eren Derdiyok ve Hakan Balta, dahil edilmedi.

Sarı kırmızılı takım Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu zorlu maç öncesi Trabzonspor’un 38, konuk takım Galatasaray’ın 46 puanı bulunuyor.

Kadrolar:

Trabzonspor: Onur, Mas, Medjani, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf, Olcay, Castillo, N’Doye

Galatasaray: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski.