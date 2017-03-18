Trabzonspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor 2017’deki yenilmezlik serisine devam etmek, son 2 maçını kazanıp kendine gelen Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sezonun ikinci yarısında hiç kaybetmeyen ve gözünü ilk 4'e diken Trabzonspor, son 2 maçını kazanarak moral bulan Galatasaray'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği Trabzonspor – Galatasaray maçı Medical Park Arena'da oynanacak. Trabzonspor galip gelirse ilk 4 umutlarını arttıracak. Galatasaray kazanırsa hem Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürecek hem de Karadeniz ekibiyle arasındaki puan farkını iyice açacak. Trabzonspor – Galatasaray maçı öncesinde konuk takımda eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Eren, Chedjou ve Hakan sakatlıkları, Serdar ile Koray da hazır olmadıkları için kadroya alınmadı.

Teknik Direktör Igor Tudor, defans hattındaki eksiklerin çokluğu nedeniyle savunma 3'lüsünü Ahmet, Semih ve Carole'dan kuracak. Trabzonspor'da Durica ile Furkan sakat. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın N'Doye ve Rodallega ile maça başlayabileceği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, N'Doye, Castillo, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Semih, Ahmet, Carole, Yasin, Selçuk, De Jong, Rodrigues, Bruma, Sneijder, Podolski