Trabzonspor MP 76 – 84 Best Balıkesir / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Best Balıkesir’e 84-76 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Moody ve Wright 15’er sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Best Balıkesir’de ise James 19 ve Andrews 17 sayıyla skora katkı sağladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Best Balıkesir, James ve Ofoegbu’nun sayılarıyla bir anda farkı açarken, Trabzonspor Medical Park Hardy ve Kadji’nin sayılarıyla farka azaltmaya çalıştı. İlk periyot 28-21 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta ise ev sahibi ekip Trabzonspor Medical Park, Erol Can ve Moody ile peş peşe sayılar bularak bir anda farkı kapatıp öne geçti, ancak skoru koruyamadı. Best Balıkesir sayı üretmekte zorlanırken, periyodun sonlarına doğru James ve Andrews ile pota altında etkili oldu. Devreye Best Balıkesir 44-41’lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta oyunda ağırlığını hissettiren Trabzonspor Medical Park, özellikle Wright ve Moody’in üçlükleriyle üstünlüğü ele aldı. Konuk ekip James ve Kelley ile karşılık vermeye çalışsa da bordo mavili ekip bu periyodu 63-59 önde kapattı.

Son periyotta taraftarının desteğini arkasına alan Trabzonspor Medical Park, Moody ve Wright ile sayılar bulsa da üstünlüğünü koruyamadı. Rakipten kazandığı topları iyi kullanan Best Balıkesir ise Nichols ve Andrews ile bulduğu kritik sayılarla karşılaşmayı 84-76 kazanmayı başardı.

MUHARREM USTA MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve beraberindeki yöneticiler de karşılaşmayı tribünden takip ettiler. Ayrıca Trabzonspor Medical Park Başkanı Abiş Hopikoğlu, maçı tribünde taraftarların arasında izledi.

Trabzonspor MP 76-84 Best Balıkesir

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Osman Sinan İşgüder (xxx)

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Wright (xxx)15, Lee (xx)3, Hardy (xxx)13, Gurierrez (xx)6, Kadji (xxx)11, Moody (xxx)15, Erol Can (xx)7, Duşan (xx)6, Ozan (x), Mustafa (x)

BEST BALIKESİR: Kelley (xxx)12, James (xxx)19, Pastal (xx)5, Ofoegbu (xxx)7, Andrews (xxx)17, Dorsey (xx)6, Melih (x), Ahmet (xx)2, Nichols (xxx)11, Ümit (xxx)5

1. PERİYOT: 21-28

İLK YARI: 41-44

3. PERİYOT: 63-59