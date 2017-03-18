Tudor: Geçmişten gelen problemler var

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, geçmişten gelen bir takım problemleri çözmeye uğraştıklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç sonu açıklamalarda bulundu. Geçmişten gelen bazı problemleri çözmek için uğraştıklarını söyleyen Hırvat teknik adam, duran toplarda daha iyi olduklarını dile getirdi.

Tudor yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

“Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Girdikleri fırsatları değerlendirdiler biz ise değerlendiremedik. Zor bir hafta geçirdik. Sakat oyuncularımız vardı. İlk 11 kurmakta zorlandık. Çözmemiz gereken farklı tip problemlerimiz var. Futbolda basit oynamak, birebirleri kazanmak önemli. Eğer pas yapamazsan oyunu domine edemezsen sıkıntılar yaşarsın” diye konuştu.

“Bazı sıkıntılarımız var ve yapmamız gereken tek şey; kesinlikle bunları iyi düşünüp bunları çözmek” diyen Tudor, “Hoca olarak bu problemleri çözmem gerekiyor. Bu sene ve geçen seneden gelen sorunları tekrarlamaya gerek yok. Takip eden herkes bu sorunları biliyor. Hoca geldi 2 haftada sihirli bir değnekle her şeyi değiştirecek diye düşünüyorsanız demek ki futbolu bilmiyorsunuz demektir” şeklinde konuştu.

Tudor, ligde kalan maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.