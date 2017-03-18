“Niye yıllar sonra? Şenol Hoca ölünce mi geleceğim? Ben maçtan sonra da söyledim. Hayallerle yaşamıyorum. Şu an Kayserispor'un hocasıyım ve gelecek planlaması yapmıyorum. Şunu da söyleyeyim; Beşiktaş'a gelmem için niye erken olsun ki? ‘Tecrübe, tecrübe' diyorlar. Öyle bir okul varsa gidelim. Şaka bir yana, Türk futbolu olarak o konularda sıkıntılıyız. Herkes tecrübeden bahsediyor ama tecrübenin ne olduğunun kimse farkında değil. Tecrübe diye bir şey yok. Bu varsa vardır, yoksa yoktur. Ucu çok açık. Tecrübe falan bana göre değil.”

“Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına geçmeyi düşünüyor musunuz” diye sorulan Kayserispor'un 44 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın sonunda isyan etti ve yukarıdaki cevabı verdi. Haksız da sayılmaz…

Çünkü futbolda ‘tecrübe' çok iddialı bir sıfattır. Öyle ki 75 yaşındaki ‘efsane hoca' takımına küme düşürtür, 35 yaşında daha ayakları krampon kokan hoca takımını şampiyon yapar. 38 yaşındaki Igor Tudor, Galatasaray'ın başına ‘umut olarak' getirilir, Tudor'un akranları, efsanenin öz çocukları Okan Buruk'lar, Bülent Korkmaz'lar, Suat Kaya'lar, Tugay'lar ‘bizim oğlan' muamelesine maruz kalıp, hele hele ölü bir sezon için akıllara bile gelmez…

Yani tecrübe, futbolda her zaman sadece ‘tecrübe' değildir. Futbol tarihimiz kurt teknik direktörlerin hüsranlı sayfalarıyla doludur… Artık seneye öğreniriz; genç Sergen lig ortasında hangi takımın başına geçecek?