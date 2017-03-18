Ümraniyespor 0-0 Bandırmaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok
Ümraniyespor: Burak, Ömer, Merthan, Tarık, Mehmet Sedef, Samet (Mücahit dk. 88), Timur, Ömer Can Sokullu (Erol dk. 82), Bulut, Abdullah (Bahadır dk. 26), Otoo
Bandırmaspor: Okan, Ömer, Brinner, Fofana, Serkan, Bahri, Droppa (Deniz dk. 90), Marino, Doğan (Üstün dk. 75), Sertaç (Yiğit dk. 69), Atabey
Sarı kartlar: Burak, Timur (Ümraniyespor) Ömer Kandemir (Bandırmaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
45′ Sol kanattan Serkan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Atabey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'a çarparak oyun alanına döndü.
69′ Bulut'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Can Sokullu'nun yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak direkten kornere gitti.
88′ Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karambolde Fofana'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.