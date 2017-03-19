6 gollü keyifli maçta gülen Elazığspor

Elazığspor, 55 dakikada 10 kişi oynayan Adana Demirspor'u geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup ederek nefes aldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Elazığspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 28 puanla 12. sırada haftayı tamamlarken, konuk ekip de 30 puanla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tom’un vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada Tiago’nun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Çağlar topu güçlükle çeldi. Dönen topu Pote tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

14. dakikada ceza yayı üzerinden Kehinde’nin topuk pasında topla buluşan Cajic’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde Tiago’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada Youssef'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Ozan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Traore, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Tom’un pasında topla buluşan Youssef’in gelişine vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

73. dakikada Youssef savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kehinde topu ağlara yolladı. 3-1

77. dakikada Pote ceza sahası içinde Ozan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Pote, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

87. dakikada Diarra’nın pasında topla buluşan Traore ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Yıldırım, Soner Maraş

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Cajic (Diarra dk. 46), Traore, Çağrı Ortakaya (Mesut Saray dk. 90), Youssef Yeşilmen, Tom (Berk dk. 89), Kehinde

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksü Alhas, Raspopovic, Onur Akbay (Sercan Kaya dk. 7), Oğuzhan Berber (Tufan dk. 32), Mehmet Taş, Berkay Samancı (Mustafa Durak dk. 63), Alican Karadağ, Leroy, Tiago, Pote

Goller: Tiago (dk. 18), Pote (dk. 77 pen.) (Adana Demirspor), Traore (dk. 58 ve 87), Youssef (dk. 68), Kehinde (dk. 73 pen.) (Elazığspor)

Kırmızı kart: Tiago (dk. 35) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tom, Çağrı (Elazığspor), Berkay, Sercan (Adana Demirspor)