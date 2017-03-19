Abdullah Avcı: Rakibe geçişler verdik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Zaman zaman kopukluklar yaşadık. Rakibe geçişler verdik” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörler açısından sıkıntılı bir karşılaşma geçirdiklerini ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “3-3’lük skora baktığımda maça gelenler ve televizyonda seyredenler için güzel bir müsabaka ama bir teknik adam için sıkıntılı bir müsabaka geçti. Karabükspor oyun oynamaya çalışıyor. Oyunu da yeni hoca ile beraber pas fonksiyonlarını kullanıyor. 4 stoperle oynadılar. Özellikle bizim kenar organizasyonlarımızla doğru bir oyunla başlayıp 1-0 öne geçtik. Sonrasında penaltı mı değil mi tartışılabilecek bir penaltı. İkinci yarının başı tekrar yediğimiz bir gol ve arkasından buna doğru cevap verip 3-2'yi yakaladık. 3-2'den sonra da yakaladığımız iki net gol pozisyonumuz var. Sonrasında duran top ve yediğimiz bir gol. Bence işin şu tarafı bizim için sıkıntılı. 2,5 senedir bu statta oynuyoruz ilk defa 3 gol yedik. Bizim gibi takım savunmasını iyi yapan bir takım. İki kere öne geçip 3 tane gol yememesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Zaman zaman kopukluklar yaşadık”

Oyunun bir kısmında kopukluklar yaşayıp açıklar verdiklerini ifade eden Avcı, “Kazanma duygusuyla oyun prensiplerini karıştırmamalıyız. Zaman zaman oyunda kopukluklar yaşadık. Rakibe geçişler verdik. Daha erken de kopartabilirdik. Sonrasında bizim penaltı pozisyonu var. Bunları da çok konuşmuyoruz zaten. Bugün bence şöyle bakmak lazım. Üstümüzdeki rakibimiz daha oynamadı 1 puan oraya yaklaştı. Altımızdaki rakiplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe mağlup oldular. Onlardan 1 puan öne geçtik. Bu olabilecek bir şey bunun dersini milli takım arasında çalışırız. Hem zihinsel olarak dinleneceğiz. Hem dersimize iyi çalışacağız. Milli takıma da başarılar dilerim” dedi.