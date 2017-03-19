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BEŞİKTAŞ
19 Mart 2017 19:02
ANTALYASPOR
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BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Aboubakar yine yaktı!

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Olympiakos mücadelesinde atılan Aboubakar, Antalyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gördü.
20:2619 Mart 2017
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Aboubakar yine yaktı!

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Olympiakos maçının ardından Antalyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gördü. Dört günde iki kırmızı kart gören Kamerunlu futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı durumuna düştü.

60. dakikada rakibinin ayağına basarak sarı kart gören siyahi golcü, 4 dakika sonra bir faul daha yaparak ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.

Olympiakos maçının 39. dakikasında rakibine kafa atarak oyun dışı kalan santrfor, kariyerinde gördüğü 5 kırmızı karttan 3’ünü Beşiktaş’ta gördü.

Etiketler
aboubakar Antalyaspor beşiktaş kırmızı kart
Son güncelleme: 20:31 | 19.03.2017
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