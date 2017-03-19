Advocaat Hollanda’ya gitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, lige verilen milli maç arasından dolayı ülkesi Hollanda’ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmada Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, bugünü izinli geçirecek. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla da Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Volkan Şen, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, Jermanin Lens, Martin Skrtel ve Moussa Sow ile kolu kırılan Fernandao bu idmanda yer almayacak.

Fernandao çarşamba günü taburcu oluyor

Konyaspor karşılaşmasının 36. dakikasında kolu kırılarak hastaneye kaldırılan Fernandao, tedavi altına alındı. Sol kol ile omuzla dirsek arasında 5 parçalı kırık oluşan golcü oyuncunun ameliyatının iyi geçtiği ve çarşamba günü taburcu edileceği açıklandı. Milli takımdaki oyuncuların çokluğu sebebiyle takımı temsilen Volkan Demirel ve İsmail Köybaşı da ameliyat esnasında Brezilyalı futbolcunun ailesine destek verdi.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Teknik Direktör Advocaat'ın ise lige verilen milli maç arasından dolayı ülkesi Hollanda'ya gittiği ve bir hafta takımla olmayacağı öğrenildi.