Ahmet Nur Çebi’den Antalyaspor yönetimine eleştiri

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yöneticilerin maçtan önce hakemler hakkında bir yorum yapmamaları gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya Stadyumu'nun çok iyi bir stadyum ortamı olduğunu belirterek, seyircinin maça ilgisinin büyük olmasının nedenlerinden birinin Beşiktaş'ın lider ve iyi takım olmasının etkili olduğunu söyledi.

“Aboubakar'ın ikinci sarı kartını anlamış değilim”

Antalyaspor taraftarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Çebi, “10 kişi oynamak çok zor. Sonu itibariyle 10 kişiyle 1 puanla dönmek şans olarak düşünülebilir. Ancak Aboubakar'a verilen ikinci sarı kartın ne sebeple verilmiş halen anlayabilmiş değilim. Araştırıyorum, soruyorum. Herkes tuhaf bir karar diyor” dedi.

“Yöneticiler artık hakemler hakkında yoruma son versin”

Karşılaşmalardan önce yöneticilerin hakem hakkında yorum yapması hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, “Maalasef bugüne kadar bunları söylemedim ama Antalyaspor yöneticilerinin maçtan önce hakemle ilgili söylemiş oldukları haksız yorumların belkide genç hakemimizi etkilediğini düşünüyorum. Baskı altında kararlar verdiğini düşünüyorum. Yöneticilerin maçtan önce hakemler hakkında bir yorum yapmamaları gerekiyor. Bunlarda insan, karar veriyorlar, etki altında kalabilirler. Artık buna tüm yöneticilerin son vermesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.