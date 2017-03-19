Ali Şafak Öztürk: Maçın hakemini beğenmedim

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra değerlendiremedik. Yenmek isterdik Beşiktaş’ı ama olmadı. Başka zaman inşallah" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 0-0 biten Beşiktaş maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Genel anlamda güzel bir maçtı. İkinci yarı üstün oynadık ama gol gelmedi. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra değerlendiremedik. Yenmek isterdik Beşiktaş'ı ama olmadı. Başka zaman inşallah yeneriz” dedi.

“Bizim için 3 puan önemliydi”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Bizim için 3 puan önemliydi. Beşiktaş için Başakşehir puan kaybettiği için beraberlik de önemli olabilir. Takım ikinci yarı gayet iyiydi. İlk yarı çok fazla fiziksel savaş vardı. Bizim oyuncular da maça biraz fazla motive olduklarından dolayı ayakları birbirine dolandı galiba. Genel anlamda güzel bir maçtı. İkinci yarı üstün oynadık ama gol gelmedi. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra değerlendiremedik. Yenmek isterdik Beşiktaş'ı ama olmadı. Başka zaman inşallah yeneriz. Onlar da yoluna devam ediyor şampiyonluk yarışında. Biz de Avrupa yarışında hala yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Biz Avrupa'ya giderek taçlandıracağız”

Devre arasında Eto'o transferiyle ilgili yaşanan sıkıntıyla ilgili soruya başkan Öztürk, “Sıkıntının son bulması için biz yöneticiler bir araya gelirler ve konuşurlar. Ben her zaman buna varım ama burada çok gereksiz şeyler yaşandı. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Burada yaşanan olaylar çok farklı yerlere çekildi. Konuşulanlar, yapılanlar. Yaptığımız iş yöneticilik, başkanlık medya önünde dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. O gün kamera zoom yapmasa Fikret Orman'a belki bu olayların hiçbiri konuşulmayacaktı. O gün zoom yapıldığı için sanki biz özellikle Beşiktaş'a bir açıklama yapmış gibi olduk. Ondan dolayı bir yanlış anlaşılma oldu. Biz yöneticiler Türkiye'nin takımımızın geleceğini düşünüyorsak, o zaman doğru hamleler yapıp her zaman durumu yatıştırmalıyız. Bana edilen küfürlerle ilgili de bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış şeyler bunlar. Söyleyeceğim bir şey daha kışkırtıcı olur. O yüzden biz yerimizi koruyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Biz bunu Avrupa'ya giderek taçlandıracağız” dedi.

“Maçın hakemini beğenmedim”

Hafta içi mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili soruya ise Başkan Ali Şafak Öztürk, maçın hakeminin yönetimini beğenmediğini söyledi. Başkan Öztürk, “Ben maçın hakemini beğenmedim. Biraz nasıl diyeyim, yine kışkırtıcı olacak ama tam rahat değildi hakem kararlarında. Şunu da söyleyeyim diğer kısımla ilgili, burada Fenerbahçe kimliğiyle alakalı olarak TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı. Anadolu takımlarından çoğu baktığınız zaman farklı İstanbul kulüplerini tutuyorlar. Yüzde 80-90'ı belki de. Böyle bir ortamda benim söylediğim şuydu, tarafsız olması gereken bir yerde ki ben de Beşiktaş kimliğiyle biliniyor sorusu üstüne onu söyledim. Gerçekten de öyle, sosyal medyaya bakın, insanların görüşlerine bakın öyle bir şey konuşuluyor. Ben de geleceği olan bir hakem, gayet iyi performans göstereceğine inanıyorum dedim. Ben yine söylüyorum maçın hakeminin performansından çok memnun değilim ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Şölen havası olsun istedik ve şölen oldu”

Mücadelede kırmızı kart gören Beşiktaşlı forvet oyuncusu Abubakar'ın kartının doğru olduğunu ifade eden Öztürk, bilet fiyatları hakkında da açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Bizim kombine fiyatlarımız var, ilk olarak sene başında olanlar. Bizim yönetimimiz döneminde kombine fiyatları konulmadı. İstediğimizden biraz fazlaydı fiyatlar. Biz daha fazla taraftarın gelmesini istiyorduk. Bu yüzden diğer İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlarda yüksek fiyat politikası oldu. Bu maçta da özellikle şunu hedefledik. Dedik artık kombineden mağdur olunmayacağını düşündük taraftarımızın, çünkü matematiksel olarak onu geçmiş bulunuyoruz. Bir de Antalya'ya futbol kültürünü gerçekten oturtalım istiyoruz. Bu da oldu ya, çok güzel bir atmosfer vardı. Ben gurur duydum. İstanbul kulüpleri kadar güçlü bir atmosfer vardı. Bu takımımızı düşünerek alınmış bir karardı. Deplasmandan şöyle bir kural var. Siz en fazla yüzde 30'unu açabiliyorsunuz. Siz ne kadar düşürürseniz bilet fiyatlarını deplasman tribünü de o kadar düşüyor. Biz orada kurnazlık da yapabilirdik. Kale arkalarını çok küçük fiyatlar yapabilirdik ama yapmadık. Taraftarı arkamıza almak istedik ve bunu da gerçekleştirdik. Şölen havası olsun istedik ve şölen havası da oldu” ifadelerine yer verdi.