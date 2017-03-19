Antalyaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa’da yoluna tam gaz devam eden Beşiktaş, Süper Lig’deki zirve uçuşunu sürdürmek hedefiyle bugün Antalyaspor’un konuğu. Devre arasındaki Eto’o krizinde gerilim yaşayan iki kulüp arasında maç öncesinde de tansiyon yüksek...

Spor Toto Süper Lig'in 25 haftasına en yakın takipçisi Başakşehir'in 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 10 kişiyle Olympiakos destanını yazıp çeyrek finale yükselen siyah-beyazlılar, hem geçen hafta evinde Kayserispor’dan yediği 2-2'lik çelmeyi telafi etmek hemde zirvedeki yerini sağlama almak için üçüncü yıldız koşusunda sadece galibiyete kilitlendi. Antalya Arena’da oynanacak Antalyaspor – Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ara transferde Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlıların yıldız golcüsü Samuel Eto'o hamlesi sonucu iki kulübün yaşadığı gerilim, bu karşılaşmaya farklı bir anlam katıyor. Fenerbahçe kongre üyesi de olan Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk'ün maçın hakemi Mete Kalkavan hakkında “Mete Bey'in kamuoyunda ‘Beşiktaşlı' damgası yemiş bir hakem olması bizim için rahatsız edici bir durum” şeklindeki açıklaması ise bu lig randevusu öncesi tansiyonu yine yükseltti.

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak Antalyaspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Salih, Chico, Sakıb, Charles, Zeki, Danilo, M'billa, Deniz, Eto'o

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk