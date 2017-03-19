Aykut Kocaman’a Tudor modeli

Fenerbahçe’nin hedefinde, Aykut Kocaman’ı şimdi göreve getirmek var. Deneyimli çalıştırıcı Konyaspor yönetimiyle masaya oturacak ve ayrılmak istediğini iletecek. Sarı-lacivertliler, 500 bin Euro’luk tazminatı ödeyip işi bitirebilir.

Gelecek sezon takımın başına Aykut Kocaman'ı getirecek olan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıdan haber bekliyor. Yapılacak toplantıda, Dirk Advocaat ile yolların ayrılmasını kararlaştıracak olan yönetim, Konyaspor yetkilileri ile Kocaman'ın yapacağı görüşmenin sonucuna göre hareket edecek. Fener'in hedefinde Kocaman'ı sezon sonunu beklemeden göreve getirmek var. Aykut Kocaman'ın Atiker Konya ile yaptığı sözleşmede, 500 bin Euro'luk tazminat maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla 1 yıl daha kontratı olan tecrübeli çalıştırıcıyı, tazminatını ödeyerek takımın başına getirmek istiyor. Kocaman şimdi ayrılmak için Konyaspor ile anlaşırsa Fenerbahçe, Galatasaray’ın Teknik Direktör Igor Tudor'u takımın başına getirdiği yöntemi uygulayacak.

Aziz Yıldırım`dan flaş Advocaat kararı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kurmayları, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile yolların hemen ayrılması yönünde görüş birliğine vardı. Takımı sezon sonuna kadar Mario Been'le altyapıdan Şenol Çorlu çalıştıracak. İlgili Haberi Oku

ADVOCAAT BUNU HEP YAPIYOR

2010'da “Kulüp teknik direktörlüğünü bıraktım” diyen Advocaat, 2015'te ise “Sunderland benim son işim” ifadelerini kullanmıştı. Ardından “2018 Dünya Kupası'na niye sadece misafir olarak gideyim” diyen Hollandalı çalıştırıcı, en son ise “Fenerbahçe'deki görevimi bıraktıktan sonra emekli olacağım” şeklinde konuştu.