Aziz Yıldırım’dan flaş Advocaat kararı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kurmayları, Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile yolların hemen ayrılması yönünde görüş birliğine vardı. Takımı sezon sonuna kadar Mario Been’le altyapıdan Şenol Çorlu çalıştıracak.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Atiker Konyaspor mağlubiyeti sonrasında çok sinirlendi ve bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda Teknik Direktör Dirk Advocaat ile takımın durumu masaya yatırıldı. Sarı-lacivertli yöneticiler, zaman kaybedilmeden Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinin fesh edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Futbolcuların, hocasına olan inancını ve güvenini yitirdiğini belirten yöneticiler, Advocaat'la devam edilmesi halinde Türkiye Kupası'nın da kaybedileceği görüşünde birleşti. Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi durumunda yönetimin ortak tavrı, Mario Been ile sezonu tamamlamak ve altyapıdan Şenol Çorlu'yu teknik heyette görevlendirmek.

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TAKIMI ETKİLİYOR

Teknik Direktör Advocaat'ın durumu, takımı olumsuz etkiliyor. Sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Hollandalı çalıştırıcı, takımın başında idmanlara çıkıyor ancak sarı-lacivertli oyuncuların, tecrübeli teknik adama güveni yok. Advocaat da “Bir an önce lig bitsin de gideyim” havasında. Oyuncular ile teknik heyet arasındaki iletişim tamamen kopmuş durumda…

Öte yandan sar-lacivertlilerde Teknik Direktör Dirk Advocaat, dün sabah yapılan idmanın ardından milli arayı da fırsat bilerek ülkesine gitti.