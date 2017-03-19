Ben olsam utanırdım

Trabzonspor karşısında defansa baktım, utandım. Utanması gerekenler utanmadı ama ben utandım. Serdar Aziz ile Ahmet Çalık'a toplamda 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenmiş, biri zaten yıllardır kadrolu sakat diğeri A2 takım stoperi. Tudor üçlü savunma yapacağım diye defans kurgusu oluşturmak istiyor, futbolcudan başka her şeye benzeyen bu senenin flaş transferi Cavanda'dan, Linnes'ten ve gerçekten bitmiş bir Semih'ten medet umuyor. Kendimi bir an olsun bu transferleri yapanların yerine koydum, gerçekten utandım.

Riekerink gibi 3. Lig hocası ile lige başladınız sonu başından belliydi, utanmadınız. Transferlere 20 milyon Euro sadece bonservis bedeli ödediniz, abartısız hiçbirinden fayda gelmedi utanmadınız. Sonuç olarak, Riekerink'i yolladınız Tudor geldi o da kendisine ait olmayan malzeme ve mutfak düzeninde yemek yapmaya çalışıyor doğal olarak yarım kalıyor tam iş yapamıyor. Tudor da artık kafasında belirlediği sistemi oluşturma inadından vazgeçip elindeki Galatasaray kalitesinden uzak kadroya uygun bir sistem bulup uygulamalı. Kendisini çok iyi anlıyoruz, büyük takıma yakışır bir sistem kurmaya çalışıyor ama Galatasaray kadrosu ve futbol aklı büyük takım kalitesinden çok uzakta. Şunu görmeli: Florya'da hayaller Galatasaray, icraatlar ve kalite Kasımpaşa.

Eğer Tudor mevcut sistem inadından vazgeçmezse, iki kayıptan sonra bugün yanında oturanlar yine arka koltuklara geçip kendilerini saklamaya başlar günahı da kendisinin üzerine bırakırlar. Sezon sonunda da bir teknik direktör daha futbolu yönetemeyen ama teknik direktör yiyerek koltuklarını koruma konusunda çok başarılı planlar yapan futbol akıllarının kurbanı olur.