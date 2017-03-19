Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
19 Mart 2017 19:02
ANTALYASPOR
0 - 0
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ta Adriano sakatlandı! Oyuna devam edemedi…

Antalyaspor - Beşiktaş maçında sakatlık geçiren Adriano oyuna devam edemedi ve yerini Mitrovic'e bıraktı.
20:4119 Mart 2017
0
Beşiktaş’ta Adriano sakatlandı! Oyuna devam edemedi…

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekipte sakatlık geçiren Adriano oyuna devam edemedi.

68’de orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Deniz Kadah ile çarpışan Adriano yerde kaldı. Tedavisi bir süre saha içerisinde gerçekleştirildi.

Sedyeyle kenara alınan Adriano için değişiklik işareti yapıldı. Beşiktaş’ta son oyuncu değişikliği zorunluluktan gerçekleşti. Kartal’da Brezilyalı yıldızın yerine Mitrovic oyuna dahil oldu.

19 Mart 2017 Aboubakar yine yaktı! Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Olympiakos mücadelesinde atılan Aboubakar, Antalyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

 

 

Etiketler
Adriano Antalyaspor beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 20:45 | 19.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER