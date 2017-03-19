Beşiktaş’ta Adriano sakatlandı! Oyuna devam edemedi…

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekipte sakatlık geçiren Adriano oyuna devam edemedi.
68’de orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Deniz Kadah ile çarpışan Adriano yerde kaldı. Tedavisi bir süre saha içerisinde gerçekleştirildi.
Sedyeyle kenara alınan Adriano için değişiklik işareti yapıldı. Beşiktaş’ta son oyuncu değişikliği zorunluluktan gerçekleşti. Kartal’da Brezilyalı yıldızın yerine Mitrovic oyuna dahil oldu.