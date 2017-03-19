Eskişehirspor 4-0 Göztepe / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, seyircisi önünde Göztepe'yi 4-0 yendi.

TFF 1. Ligi’nin 25. haftasında Eskişehirspor, evinde Göztepe’yi ağırladı. Maçta Ali Palabıyık düdük çaldı. Mustafa Denizli yönetiminde 6 maçtır galip gelemeyen ev sahibi takım, Göztepe’yi 4-0 mağlup yendi.

Es-Es’e farklı galibiyeti getiren sayılar 6’da Erkan Zengin, 35’te Dorukhan Toköz, 51’de Chico Ofoedu ve 76’daHasan Hüseyin Acar kaydetti.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, puanını 42’ye yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Göztepe ise düşüşüne devam etti ve 40 puan ile 5. sıraya geriledi. Okan Buruk yönetimindeki Göztepe, TFF 1. Lig’de üst üste 3. kez mağlup oldu.

Eskişehirspor 4-0 Göztepe

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Mehmet Cem Satman (xxx), Serkan Olguncan (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xxx)- Kamil Ahmet (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Aykut (xxx), Tarık Çamdal (xx)(Dk.65 Bilal Aziz xx)- Hasan Hüseyin (xxx)(Dk.85 Kaan), Hürriyet (xxx), Ramazan (xx)(Dk.30 Dorukhan xxx), Ofoedu (xxxx), Erkan Zengin (xxxx), Bruno (xxx)

GÖZTEPE: Günay (x) – Tanju (xx) , Canberk (x)(Dk. 57 Hakan xx), Schwechlen (x), Gençer (xx), Gosso (x)(Dk.70 Murat Akın xx), Segbefia (xx), Emre Can (xx), Kobakhidze (xx), Jahovic (xx), Sinan (x)(Dk.46 Umut xx)

GOLLER: Dk.6 Erkan Zengin, Dk.35 Dorukhan, Dk.52 Ofoedu, Dk.76 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Hürriyet, Ramazan (Eskişehirspor). Tanju, Emre Can, Hakan, Barış (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Ofoedu’nun pasında Erkan Zengin sert vurdu top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada Tanju’nun ortasında Jahovic vurdu, kaleci Boffin yatarak topa sahip oldu.

35. dakikada Erkan Zengin’in kullandığı serbest atıştan gelen topu Dorukhan ağlara gönderdi: 2-0.

52. dakikada kaleci Boffin’in uzun atışında Ofoedu kaleciyi de geçerek topu boş kaleye bıraktı: 3-0.

76. dakikada Bilal Aziz’in kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu Hasan Hüseyin ağlara gönderdi: 4-0. Maç Eskişehirspor’un 4-0 galibiyeti ile bitti.