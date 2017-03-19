Evkur Yeni Malatyaspor camiası şampiyonluk için kenetlendi

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, adım adım şampiyonluğa ilerliyor.

Ligin 25. haftasında deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren Manisaspor karşısında rahat bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, bitime 9 hafta kala liderlik koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-0 yenildiği Samsunspor maçından beri yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, ilk 2 sırayı alan takımların Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de kalan son 9 maç öncesinde büyük avantaj elde etti. 20. haftada oturduğu liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan doğu temsilcisi, oynadığı son 6 maçın 5'inde galip gelip, 1'inde berabere kalarak başarılı bir grafiğe imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor üst sıralardaki takımların puan almakta zorlandığı haftalarda kazandığı puanlarla adeta zirvede tek başına kaldı.Yeni Malatyaspor'un adım adım Süper Lig'e yürümesi sarı-kırmızılı taraftarları şimdiden şampiyonluğun havasında soktu.

Taraftar zafer turu attı yönetim primi artırdı

Manisaspor maçı sonrası sokaklara çıkan Malatyalı futbolseverler zafer şarkıları söyleyerek, arabalarıyla şehir tutu attılar. Malatya'nın 11 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon dindirmek isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular adeta kenetlendiler. Manisa maçı sonrası soyunma odasına inen yönetim, futbolcuların ‘pirimi artırın' talebine olumlu yanıt verdi.