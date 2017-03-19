Fenerbahçe futbolda çöktü! Bilanço dibi gösteriyor

Son 10 yılda sadece 2 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe; Beşiktaş'a 2, Galatasaray'a 4 kez bu sevinci tattırdı. Sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir kez giderken, 6 kupa kazandı. Ezeli rakipleri ise bu dönemde 17 kupa topladı.

Atiker Konyaspor'a evinde 3­2 kaybederek üst sıralara çıkma umutlarını azaltan Fenerbahçe'nin özellikle son 10 yılda sportif açıdan ortaya koyduğu tablo can sıkıyor. Sarı­ lacivertli kulübün 2007­-08 sezonundan bu yana sadece 2 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Aynı süre zarfında Beşiktaş'ın 2, Galatasaray'ın da 4 şampiyonluğu var. Hatta bu sezon ligde lider olan Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali devam ediyor. Öte yandan sarı ­lacivertli takımın, toplamda 6 kupa kazandığı görülüyor. Aynı süreçte Galatasaray'ın 12 kupa alması ve Beşiktaş'ın da 5 kez aynı sevinci yaşamasıyla, ezeli rakipler toplamda 17 kupaya ulaşmış durumda…

Sarı­-lacivertlilerin en sıkıntılı görüntüsü Şampiyonlar Ligi konusunda oldu. 10 sezonun 9'unda Devler Ligi'nde yer alamayan Fenerbahçe, en son 2008 yılında Aragones yönetiminde bu arenada boy gösterdi. Daha sonraki süreçte Galatasaray 4, Beşiktaş 2, Bursaspor 1 ve Trabzonspor 1 kez bu turnuvaya katıldı.

Fenerbahçe'nin bu kötü tablodaki bir diğer sorunu ise ise teknik heyetteki istikrarsızlık oldu. 2007-­08 sezonundan beri 10 sezonda 8 farklı hoca görev yaptı. Zico, Luis Aragones, Christoph Daum, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dirk Advocaaat sırasıyla kulübeye geçti.