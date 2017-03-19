Fenerbahçe iç sahada rekora koşuyor!

Geride kalan 13 iç saha maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig’in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana sergilediği en kötü iç saha performansına yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler evindeki kalan 4 maçta 4 puan kaybederse, 1999-2000 sezonunda iç sahada yaptığı puan kaybına ulaşacak.

Atiker Konyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olarak bu sezon iç sahadaki ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, Kadıköy'deki eski günlerini mumla arıyor. Geride kalan 13 iç saha maçının yalnızca 6'sını kazanabilen sarı-lacivertliler, kalan 7 mücadelede ise 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplamda 16 puan kaybetti. Fenerbahçe, kalan 4 iç saha maçında 4 puan daha kaybetmesi halinde, 1999-2000 yılında ortaya koyduğu kötü performansı sergileyecek. Fenerbahçe, 2000 yılında Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonu 18 puan geride kalarak 4. sırada tamamlamış ve sahasında oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20 puan kaybetmişti. 1992-1993 sezonunda lig 16 takımla oynanırken, sarı-lacivertliler sahasında oynadıkları 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puan yitiren Fenerbahçe, eğer kalan 4 iç saha maçında 5 puan ya da daha fazlasını kaybederse, Süper Lig'in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana en fazla puan kaybettiği sezonu yaşamış olacak.

21 SEZONUN 7’SİNDE NAMAĞLUP

1999-2000 sezonunda sahasında 20 puan kaybeden Fenerbahçe, bir sezon sonra Mustafa Denizli önderliğinde şampiyonluğa ulaşmış ve sahasındaki 17 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin bundan sonraki sezonlarda ise Kadıköy'de oynadığı maçlarda rakip takımlara karşı büyük üstünlüğü bulunuyordu. 2001-2002 yılında iç sahada yalnızca Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 1 de beraberlik alarak toplamda sahasında 5 puan kaybetti. Fenerbahçe'nin son yıllardaki en kötü performanslarından birisi de 2002-2003 sezonunda oldu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu bu sezonda liderin 34 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 16 puan kaybetmişti. Ancak bu sezon, geride kalan 13 iç saha maçında, Fenerbahçe şimdiden bu sayıya ulaştı ve 16 puan kaybetti. Sarı Kanarya, 1994-1995 sezonundan bu yana oynanan 21 sezonun 7'sinde sahasındaki maçlarda rakiplerine kaybetmeden sezonu tamamlamayı başardı.

Fenerbahçe'nin son 22 sezondaki iç saha performansları

Sezon O G B M P

2016-2017 13 6 5 2 23

2015-2016 17 14 3 0 45

2014-2015 17 13 3 1 42

2013-2014 17 14 3 0 45

2012-2013 17 12 2 3 38

2011-2012 17 14 3 0 45

2010-2011 17 14 3 0 45

2009-2010 17 13 2 2 41

2008-2009 17 12 3 2 39

2007-2008 17 14 2 1 44

2006-2007 17 11 5 1 38

2005-2006 17 13 4 0 43

2004-2005 17 16 0 1 48

2003-2004 17 12 3 2 39

2002-2003 17 10 5 2 35

2001-2002 17 15 1 1 46

2000-2001 17 17 0 0 51

1999-2000 17 9 4 4 31

1998-1999 17 14 2 1 44

1997-1998 17 13 2 2 41

1996-1997 17 14 2 1 44

1995-1996 17 13 4 0 43

1994-1995 17 13 3 1 42