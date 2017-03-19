Fenerbahçe taraftarından Çanakkale’ye toplu ziyaret

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, geleneksel olarak gerçekleştirdiği Çanakkale şehitlik ziyareti organizasyonunun üçüncüsünü bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Şehitlik ziyareti organizasyonu, Çanakkale Savaşı'nda vatanı uğruna can veren şehitlerimizi anmak adına Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1907 ÜNİFEB üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Organizasyona Eceabat merkezinde toplanılarak başlandı. Çanakkale Zaferi'nin ne zorluklarla kazanıldığını ziyaretçilere aktaran rehberler eşliğinde tarihe şehit alayı olarak yazılan 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, kahramanlığıyla nam salmış Seyit Onbaşı’nın heykeli, Sargı Yeri Şehitliği ve Yahya Çavuş Şehitliği'ne ziyaretlerde bulunuldu. Bu ziyaretlerin ardından kortej halinde Çanakkale’nin geçilmezliğinin bir sembolü olan Şehitler Abidesi'ne giriş yapıldı ve toplu fotoğraf çekimiyle organizasyon tamamlandı.